السعودية.. إمام سابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان لعبة قتالية بموسم الرياض

2021/11/19 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الشيخ عادل الكلباني إمام المسجد الحرام السابق بأحد الإعلانات الترويجية لموسم الرياض الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية.

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