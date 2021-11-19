2021/11/19 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لقي شخصان عراقيان حتفهما، بينما أصيب أربعة، جرّاء انفجار غاز بإحدى البنايات في العاصمة التركية، أنقرة، فيما تم ضبط مهاجر عراقي كان يعتزم السفر الى اليونان عبر البحر.ووقع الانفجار في بناية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع عراقيين بانهيار مجمع سكني في تركيا المركز الخبري الوطني.

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