2021/11/19 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع اللجنة الامنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.وذكر الياسري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تكشف عن “مؤامرة” لتفكيك المجتمع “المحافظ” المركز الخبري الوطني.

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