2021/11/19 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، أنه “انطلاقاً من حماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول مواد ممنوعة من الاستيراد تمكن منفذ زرباطية الحدودي في محافطة واسط ومن خلال واجب مشترك للدوائر العاملة في المنفذ من ضبط وإتلاف مادة البطاطة الممنوعة من الاستيراد ومادة العسل وإتلاف مستلزمات طبيعية عبارة عن مغذي (كلوريد الصوديوم)”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في منفذ زرباطية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).