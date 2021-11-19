2021/11/19 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع اللجنة الامنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.وذكر الياسري في بيان، ان “هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل مختلف الاجهزة الامنية بالمحافظة لمنع تجارة المخدرات”، لافتا الى ان “هناك رعاية صحية لمعالجة المتعاطين وأن الحكومة المحلية تدرس وضع خطة عليا للقضاء على هذه الآفة بالتعاون مع جميع الدوائر ذات العلاقة”.واضاف ان “ظاهرة انتشار المخدرات ليست ببعيدة عن مشروع المؤامرة التي تستهدف المجتمع النجفي المعروف بتوجهه الديني والاخلاقي وهناك جهات تحاول تفكيك هذه المنظومة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف الاشرف: خطة عليا للحد من انتشار المخدرات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف الاشرف: خطة عليا للحد من انتشار المخدرات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف الاشرف: خطة عليا للحد من انتشار المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).