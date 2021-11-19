النفط يستقر بعد يوم من “التقلبات الشديدة”

2021/11/19 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد يوم من التقلبات الشديدة أثارها شبح تحرك منسق من اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 81.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها لأدنى مستوياتها في ستة أسابيع أمس الخميس قبل أن تحول المسار وتغلق مرتفعة 1.2 في المئة.ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 19 سنتا إلى 79.20 دولار للبرميل، وذلك بعد أن تأرجحت في نطاق يتجاوز الدولارين قبل أن تغلق مرتفعة.ويتجه الخامان إلى […]

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