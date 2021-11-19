سيف الإسلام القذافي - نادية خلوف

#نادية_خلوف ينتظر الكثير من العرب بفارغ الصبر نجاح سيف الإسلام القذافيفي الانتخابات ، فهو يمثل لهم حقبة ذهبية من حكم القوميين، وقد سارعت رغد صدام حسين بمباركته وتمنياتها له.
أصبح الكثير من العرب يحنون لحكم الدكتاتور!ظهر سيف اإسلام بعباءة أبيه ، قد كان يتوقع الغرب ظهوره بين الفترة و الأخرى .
لو أردنا أن ننبش التاريخ لنعرف من هو البطل فربما يكون الحجاج هو أول بطل يستطيع أن يقتل من يشاء(إنني لأرى رؤوساً قد ......
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