2021/11/19 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف ينتظر الكثير من العرب بفارغ الصبر نجاح سيف الإسلام القذافيفي الانتخابات ، فهو يمثل لهم حقبة ذهبية من حكم القوميين، وقد سارعت رغد صدام حسين بمباركته وتمنياتها له.



أصبح الكثير من العرب يحنون لحكم الدكتاتور!ظهر سيف اإسلام بعباءة أبيه ، قد كان يتوقع الغرب ظهوره بين الفترة و الأخرى .



لو أردنا أن ننبش التاريخ لنعرف من هو البطل فربما يكون الحجاج هو أول بطل يستطيع أن يقتل من يشاء(إنني لأرى رؤوساً قد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيف الإسلام القذافي - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيف الإسلام القذافي - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).