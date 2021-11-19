المنافذ تتلف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في زرباطية

2021/11/19 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “انطلاقاً من حماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول […]

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