2021/11/19 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بشدة العقوبات الأميركية الجديدة، مؤكدا أن هذه العقوبات تأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى التي كان يفرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وقال المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تعلق على العقوبات الأميركية الجديدة المركز الخبري الوطني.

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