سفير بغداد لدى الاردن يقدم اعتذارا بعد حادثة 'المستثمر العراقي'

2021/11/19 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب حيدر هادي، السفير العراقي لدى الأردن عن اعتذاره عما صدر عنه في وقت سابق بشأن مستثمر عراقي تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية.

وكتب السفير العراقي في عمان على حسابه في موقع "إنستغرام" بهذا الشأن يقول، اعتذر "عن أي سوء تعبير أو فهم حصل جراء ما عبرت عنه سابقا".

وشدد هادي في منشوره على اعتزازه "بالعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الأردني والعراقي المبنية على أسس راسخة من الروابط التاريخية والاجتماعية، والتي تسمو على أي حادث فردي".

وكان السفير العراقي في الأردن قد نشر في وقت سابق على حسابه في "إنستغرام" بيانا استنكر فيه تعرض أحد المستثمرين العراقيين للاعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص في العاصمة عمان، من دون تحديد هويتهم.

وأفاد هادي في ذلك البيان بأنه يتواصل مع السلطات الأردنية المختصة لتسريع اجراءات ملاحقة من وصفهم بـ"المعتدين، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم ومن يقف وراءهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم العادل ورد الاعتبار للمستثمر العراقي والحيلولة دون تكرار مثل هذا الاعتداء".

وكانت صحيفة "رؤيا" قد نقلت عن مصدر مسؤول قوله إن المشاجرة التي وقعت مساء يوم الثلاثاء الماضي في عمان مع أحد المقيمين العراقيين في الأردن، لم تخرج عن أي مشاجرة تحدث في أي مكان وفي أي دولة لخلافات شخصية.

وكان رئيس مجلس الاعمال العراقي، ماجد الساعدي قد قال في بيان، تلقى (16 تشرين الثاني 2021)، "نستنكر وبشدة الاعتداء الصارخ والهمجي الذي تعرض له رجل الاعمال العراقي وعضو مجلس الادارة الاخ طارق الحسن".

وطالب الساعدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ"التدخل الفوري والحاسم لالقاء القبض على المعتدين ومعاقبتهم بالقانون حفاظا على الامن المجتمعي وحماية المستثمرين في هذا البلد الكريم".

وبحسب تدوينة لأحد الصحفيين الأردنين، "جهاد ابو بدير" أشار فيها إلى "تعرض أحد المستثمرين للضرب المبرح في منطقة الظهر من قبل 3 أشخاص، وهو في العناية المركزة.

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