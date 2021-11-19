المنافذ: إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في الزرباطية

2021/11/19 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، إتلاف مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، أنه “انطلاقاً من حماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول مواد ممنوعة من الاستيراد تمكن منفذ زرباطية الحدودي في محافطة واسط ومن خلال واجب مشترك للدوائر العاملة في المنفذ من ضبط وإتلاف مادة البطاطة الممنوعة من […]

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