2021/11/19 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الجمعة، القبض شخصين قادمين من محافظة بغداد، بعد محاولتها اختطاف إحدى الطالبات في مدينة الفلوجة شرقي المحافظة.وقال المصدر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين بعد محاولتهما خطف طالبة لـ”اغتصابها” في الانبار المركز الخبري الوطني.

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