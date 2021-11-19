العمل: إجراءات قضائية بحق مشغلي العمالة الأجنبية غير الشرعية

2021/11/19 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الجمعة، إحالة أصحاب المشاريع إلى القضاء في حال تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية.وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمالة الأجنبية في العراق تتضمن شقين أحدهما يتعلق بالعمالة الشرعية وهي مطابقة لقانون العمل وقانون الإقامة وحاصلة على الفيزا الرسمية وتصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يجيز للآخرين العمل في العراق ويجدد سنوياً، وهي عمالة مسيطر عليها ونعلم أماكن تواجدها".وأضاف باهض أن "الشق الثاني فهو العمالة غير الشرعية المخالفة للقانون المتجاوزة على الفيزا والتي تدخل إما نتيجة الإجراءات الخاطئة بقرارات سابقة لحكومات سابقة أو بالحصول على فيزا اضطرارية أو سياحية".وتابع أن "الوزارة تعمل من خلال فرق التفتيش على زيارة أغلب المشاريع ،وإذا وجدت عمالة أجنبية بدون تصريح عمل من قبلنا، يحال صاحب المشروع إلى القضاء في محكمة العمل".وأشار باهض الى أن "وزارتنا تشارك العمل مع وزارة الداخلية بالقيام بحملات من أجل إلقاء القبض على هؤلاء غير الشرعيين ،لكن هناك معوقات منها قلة التخصيصات المالية لدى الداخلية ولا توجد أماكن تتسع لهؤلاء المخالفين".

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