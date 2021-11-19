2021/11/19 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، بيانا حول بيع سندات بناء للمواطنين الراغبين بالشراء.وذكر المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “مستمر في بيع سندات بناء للمواطنين الراغبين في الشراء”.واضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يصدر تنويهًا جديدًا بشأن بيع سندات بناء للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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