2021/11/19 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف عضو مجلس النواب المنحل سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، عن وجود 12 ألف متقاعد فضائي في تقاعد إقليم كردستان.وقال شمس الدين في حديث صحافي، ان ” الإصلاح الذي تتحدث عنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أعداد المتقاعدين الفضائيين في كردستان المركز الخبري الوطني.

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