جبران باسيل: استقالة جورج قرداحي ليست خضوعا

2021/11/19 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني الأسبق ورئيس التيار الوطني الحر، إن استقالة وزير الإعلام، جورج قرداحي "ليست خضوعا" لافتا إلى أنها "تصب في المصلحة الوطنية".

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