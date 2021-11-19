العراق يدعو البحرين لتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية - عاجل

2021/11/19 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، البحرين الى تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية، جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين بنظيره البحريني عبد اللطيف الزيانيّ على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة في دورته الـ 17.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين إلتقى نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة في دورته الـ 17.

وأضاف ان "حسين اكد خلال اللقاء تطلع العراق لرفع وتيرة التعاون الثنائي على مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية، والصحّية"، داعياً "الجانب البحريني إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".

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