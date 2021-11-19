الإعلام الأمني تنوه عن تفجير مسيطر عليه لمواد واعتدة في بغداد

2021/11/19 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن تفجيرات لاعتدة واستلحة مسيطر عليها.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قاطع المقر المتقدم لقيادة بغداد / الكرخ ينفذ عملية تفجير مسيطر عليه في منطقة الحركاوي لمواد واعتدة تم ضبطها في وقت سابق من قبل تشكيلات ووحدات الفرقة ١٧ لذا اقتضى التنويه".

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