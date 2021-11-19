الرافدين يؤكد استمراره ببيع حول بيع سندات بناء للمواطنين

2021/11/19 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /اكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، استمراره ببيع سندات بناء للمواطنين الراغبين بالشراء.وقال المصرف في بيان ان "المصرف مستمر في بيع سندات بناء للمواطنين الراغبين في الشراء".واضاف البيان ان "البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"./انتهى8

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