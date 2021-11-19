خبير اقتصادي لـ/نينا/ : نسبة الفقر قفزت إلى 31.7 بالمئة بعد أن كانت 23 بالمئة قبل ثلاثة أعوام

2021/11/19 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذر الخبير بشان الاقتصادي ملاذ الامين، من استمرار ارتفاع نسبة الفقر في البلاد ، مشددا على وضع اجراءات حكومية تحد من هذه الظاهرة .وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن" ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7 بالمئة بعد أن كانت 23 بالمئة قبل ثلاثة أعوام يتطلب من الحكومة اجراءات عملية لخفضها خصوصا وان العراق بلد غني بمواردة مع تزايد ايراداته المالية المتاتية من تصدير النفط بعد أن شهدت الاسواق العالمية ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 70 دولار".واشار الى :ان" التبريرات التي تطلق بشان اسباب ارتفاع نسبة الفقراء ومنها التي ترجع سببها إلى فايروس كورونا لم تكن صادقة بشكل كامل ،مبينا أن الفيروس تسبب بتراجع الاقتصاد العالمي والمحلي ،الا أن الدول المتقدمة تبنت اجراءات من شأنها مساعدة الطبقات الفقيرة وتوفير وسائل المعيشة لهم مع استمرار عمليات التلقيح ضد الفيروس".واكد ان"الحكومة اتخذت اجراءات لمكافحة الفقر الا أن هذه الاجراءات وحسب تقرير وزارة التخطيط لم تكن كافية بحيث إرتفعت نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 31.7بالمئة ما يعني أن قرابة 10 ملايين مواطنا يشكلون ثلث سكان العراق هم فقراء في بلدهم الذي يطفو على بحيرات من الذهب الأسود "./انتهى8

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