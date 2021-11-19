2021/11/19 | 10:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: أصوات الانفجارات في نينوى ناتجة عن احتراق عجلة محملة بالصواريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/19 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: أصوات الانفجارات في نينوى ناتجة عن احتراق عجلة محملة بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: أصوات الانفجارات في نينوى ناتجة عن احتراق عجلة محملة بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).