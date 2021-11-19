2021/11/19 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، البحرين الى تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية، جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين بنظيره البحريني عبد اللطيف الزيانيّ على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثانية..العراق يدعو البحرين لتفعيل مذكرة تفاهم المشاورات السياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية..العراق يدعو البحرين لتفعيل مذكرة تفاهم المشاورات السياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية..العراق يدعو البحرين لتفعيل مذكرة تفاهم المشاورات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).