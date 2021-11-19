2021/11/19 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن طبيعة الانفجارات التي سمع دويها في محافظة نينوى.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في محافظة نينوى، نتجت عن انفجار صواريخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر يوضح طبيعة الانفجار في الموصل المركز الخبري الوطني.

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