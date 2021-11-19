الإطار التنسيقي يستضيف بلاسخارت و”يعرض الأدلة والمعطيات الأكيدة” عن الخلل الكبير في نتائج الانتخابات

2021/11/19 | 11:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن استضافته لممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وتقديم “الادلة الواضحة” عن الخلل الكبير والتزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية.وذكر بيان صادر عن الاطار، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “نعلن للشعب العراقي والمجتمع الدولي المنصف عن توفر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق […]

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