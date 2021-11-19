صورة: تفجير شاحنة تحمل صواريخ في أيمن الموصل

2021/11/19 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتفجير شاحنة تحمل صواريخ في الجانب الأيمن في الموصل.

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وقال المصدر لـ "ناس"، (19 تشرين الثاني 2021)، أنه "تم تفجير سيارة نوع قلاب تحمل صواريخ في مشيرفة بأيمن الموصل، حيث كان التفجير مسيطر عليه من قبل القوات الامنية".

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