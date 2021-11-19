2021/11/19 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن اتحاد رجال كردستان، اليوم الجمعة عن ازدياد حالات العنف التي تمارسها النساء ضد الرجال، وتسجيل مئات الشكاوى من قبل الرجال ضد زوجاتهم.وجاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “(51) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار 51 رجلاً وقتل 6 آخرين بيد نساء في كردستان العراق المركز الخبري الوطني.

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