سلطة الطيران المدني تصدر توجيها يتعلق بفحص كورونا

2021/11/19 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اوضحت إدارة سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، باعتماد مختبرات محددة معتمدة من وزارة الصحة لاجراء فحص PCR.

وقال بيان للسلطة تلقته (بغداد اليوم)، أن "السلطة توضح لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة أعتماد أسماء المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية لغرض إجراء فحص (PCR) للمسافرين قبل (72) ساعة من موعد الرحلة".

في أدناه أسماء المختبرات الحكومية والأهلية المعتمدة في بغداد والمحافظات

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