2021/11/19 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عجلة كانت تحمل صواريخ في نينوى

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