العراق والبحرين يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية

2021/11/19 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيرة البحريني عبد اللطيف الزيانيّ تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان ، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره البحرينيّ عبد اللطيف الزيانيّ على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة في دورته الـ17".واكد تطلّع العراق لرفع وتيرة التعاون الثنائيِّ على مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والصحّية"./انتهى8وبحسب البيان، دعا الجانب البحرينيّ إلى أهمّية عقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة، وتفعيل مُذكّرة التفاهم الخاصّة بالمُشاورات السياسيّة؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

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