فرق الاطفاء تكافح حريقا اندلع في محال تجارية في ناحية العظيم بديالى

2021/11/19 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كافحت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في محال تجارية شمال بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت في محال تجارية في ناحية العظيم شمال بعقوبة التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة طالت اصحاب المحال ./انتهى

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