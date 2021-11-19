الانواء الجوية: العراق على موعد مع موجة مطرية

2021/11/19 | 11:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة ، فيما اشارت الى تقلبات مناخية تتسبب بأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار في الاقسام الغربية منها وتكون رعديا احيانا،لاتغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى،اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم مع تساقط امطار في اماكن متفرقة تكون رعديا احيانا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات،وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع فرصة تساقط الامطار في اماكن متفرقه منها ودرجات الحرارة تنخفض قليلا “.وأضاف البيان أن “الطقس ليوم […]

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