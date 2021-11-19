2021/11/19 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش لقاءات الرئيس ابو مازن بمسؤولين أمنيين وعسكريين وصحفيين إسرائيليين ، وإن كان يعكس ويعبر عن نهج قديم لأبي مازن بالتواصل مع الإسرائيليين في محاولة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وتأكيد تمسكه بنهج السلام، ومحاولة للالتفاف على موقف الرئيس الامريكي بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بينيت بعدم اللقاء مع الرئيس وعدم بحث قضايا سياسية معه بل ومحاولة محاصرته سياسيا كما فعلوا مع الرئيس أبو عمار بعد فشل لقاء كامب ديفيد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول لقاءات الرئيس أبو مازن بشخصيات إسرائيلية - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول لقاءات الرئيس أبو مازن بشخصيات إسرائيلية - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).