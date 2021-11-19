2021/11/19 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بقيام القوات الامنية بإغلاق اثنين من الجسور الرئيسية وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”الايام نيوز”، إن “القوات الامنية أغلقت جسر الاحرار والجمهورية وسط العاصمة بغداد”.وأضاف أن “سبب الاغلاق هو تأمين الحماية للمتظاهرين الرافضين لعمليات تزوير نتائج الانتخابات”.

ظهرت المقالة لتأمين التظاهرات..



القوات الامنية تغلق جسري الاحرار والجمهورية أولاً على الايام نيوز.

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