كوكب الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر منذ 580 عاما

2021/11/19 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد سكان العالم الجمعة، أطول خسوف

جزئي للقمر منذ عدة قرون، سيستمر لما

يقرب 3 ساعات ونصف، وقد يشاهد في العديد

من مناطق العالم، بما في ذلك القارتين

الأميركيتين وأميركا الجنوبية وشرق

آسيا وأستراليا وعبر

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