السفير العراقي بعمان يعتذر للاردن

2021/11/19 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب حيدر هادي، السفير العراقي لدى

الأردن عن اعتذاره عما صدر عنه في وقت

سابق بشأن مستثمر عراقي تبين أنه يحمل

الجنسية الأردنية.

وكتب السفير العراقي في عمان على حسابه

في موقع "إنستغرام" بهذا الشأن يقول

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