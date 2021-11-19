قرداحي: المشكلة الراهنة تتعلق بالموقف السعودي من حزب الله

2021/11/19 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الجمعة، استعداده لترك وزارة الإعلام فورا إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انفراج في العلاقات اللبنانية – الخليجية.وشدد قرداحي، في حديث لصحيفة […]

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