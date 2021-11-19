خبر سار لملايين المرضى.. علماء يطورون لقاحا قد يقضي على مرض ألزهايمر

2021/11/19 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور باحثون لقاحا مضادًا لمرض ألزهايمر من خلال استخدام جهاز المناعة في الجسم لمنع وإبطاء تقدم المرض، حيث تبدأ حاليًا في مستشفى "بريغهام آند ومانز" اختبارات التجارب السريرية التي من شأنها اختبار سلامة وفعالية اللقاح الجديد الذي يتم حقنه عن طريق الأنف.

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