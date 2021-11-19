الرفدين يعلن استمراره ببيع سندات البناء للمواطنين

2021/11/19 | 11:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، استمراره في بيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه: "مستمرون في بيع سندات بناء للمواطنين الراغبين بالشراء".

وأضاف البيان، أن "البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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