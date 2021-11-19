وزارة النفط تنعى المصور لطيف العاني: وثق تأسيس منظمة أوبك وأحداثاً كبرى (صور)

2021/11/19 | 11:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت وزارة النفط، الجمعة، المصور لطيف العاني الذي وثق تأسيس منظمة أوبك وأحداثاً كبرى.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2021)، أن "وزارة النفط تنعي المصور الفوتغرافي الكبير لطيف العاني (١٩٢٨ - ٢٠٢١)، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض".

ويعد العاني أحد رواد التصوير الفوتوغرافي، ساهم في تغطية ومواكبة العديد من الفعاليات والمناسبات والاحداث السياسية والثقافية والسياحية والنفطية، أهمها تغطية المؤتمر التأسيسي لمنظمة اوبك في بغداد عام 1960.

وشارك الراحل في معارض دولية عديدة، حيث تم تخصيص جناح كامل لصوره في معرض (باريس فوتو) الذي افتتح هذا الشهر في باريس ،و هو أكبر معرض فني دولي مخصص للتصوير الفوتوغرافي.

وقالت الوزارة أنه "برحيل المصور العاني يكون الوسط الثقافي قد فقد احد اهم اعمدة الفوتغراف".

وأضافت "نبتهل الى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".

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