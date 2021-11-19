أوقف في تركيا.. عائلة متهم فلسطيني بقتل رئيس هايتي تطالب بالإفراج عنه

2021/11/19 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت عائلة رجل الأعمال الفلسطيني، سمير نصري حنظل، أي علاقة له بقضية قتل رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في 7 يوليو الماضي.

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