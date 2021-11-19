التعليم المصمم لانتاج موظفين فقط.. رامي جواد

2021/11/19 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب رامي جواد:

النهوض باقتصاد العراق يتطلب اخراج التعليم من سباته الطويل،

أغلب الدول لاتمتلك موارد نفطية لتحافظ على أسعار الصرف لكنها أستطاعت أن تُصّدر خدمات وأبتكارات صنعتها انظمتها التعليمية المبنية على توجهات السوق العالمي،

قلتها سابقا … أن النظام التعليمي في العراق صُمِمَ قبل مئة عام لصناعة موظفين يعملون في دوائر الدولة ويلتزمون بقوانين وأنظمة لاتنتج سوى الروتين والفساد،

النظام التعليمي الحالي ينتج موظفين يرفعون التكاليف ويخفضّون الانتاج ويُزيدون من الخسائر،

نحن بحاجة لنظام تعليمي يخلق وظائف تقلل التكاليف وترفع الانتاج وتزيد الارباح،

في العراق يوجد فائض بالشهادات وفائض بالبشر وفائض بالنفط ..لكن يوجد عجز بالمهارات المنتجة،

في العراق يتخرج سنويا أكثر من(3000) طبيب و(23 الف) مهندس (25 الف) من العلوم و(1800) صيدلي و(1500) طبيب أسنان،

لكن لايتم فتح مصنع واحد لصناعة الادوية!

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