الصحاف: تسجيل عودة 75 مهاجراً من العالقين في الحدود البيلاروسية

2021/11/19 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، تسجل عودة 75 مهاجراً من العالقين في الحدود البيلاروسية، فيما اكدت استمرارها بتسجيل المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن “الوزارة مستمرة بتسجيل أسماء المهاجرين العراقيين من الراغبين بالعودة الطوعية”، مشيراً الى أن “عدد المهاجرين المسجلين حتى الآن بلغ 75 […]

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