طهران تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة

2021/11/19 | 12:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الحظر الأمريكي الجديد على أشخاص ومؤسسة في إيران، واعتبر هذه المحاولات استمراراً لسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب “الفاشلة” بممارسة الضغط الاقصى، وأنها مجرد إجراءات “ناجمة عن الإحباط ولا مشروعية لها”.

ويأتي تصريح المتحدث سعيد خطيب زادة تعليقاً على إدراج الإدارة الأمريكية 6 إيرانيين ومؤسسة إيرانية ضمن الحظر بسبب تدخلهم في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأكد خطيب زادة: “هذا نوع من الهروب إلى الأمام من قبل الإدارة الأمريكية التي لها سجل طويل في التدخل في شؤون مختلف الدول بشتى الأنحاء والأشكال، لا أساس له ويدخل في خانة خداع الرأي العام الأمريكي”.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الخميس، فرض عقوبات بحق ستة أفراد وكيان من إيران، لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها حدد 6 إيرانيين وكياناً إيرانياً واحداً، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 لفرض عقوبات محددة بسبب التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة.

ووفقاً للوزارة، رصدت الولايات المتحدة محاولات تدخل الكترونية من جهات ترعاها دول، بما في ذلك جهات فاعلة في إيران سعت إلى زرع الفتنة وإضعاف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية بأمريكا.

وقالت الوزارة إن “الجهات الفاعلة نشرت معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلت تهديدات عبر البريد الالكتروني، وأعدت مقطعاً مصوراً مزيفاً”.

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