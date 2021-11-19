2021/11/19 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت لجنة التحقيق في بيلاروس، إن عدد الذين تضررت صحتهم نتيجة تصرفات الأمن البولندي على الحدود مع بيلاروس، وصل إلى 65 شخصا.وأضاف دميتري جورا رئيس اللجنة، أن مؤسسته اعتبرت هؤلاء الأشخاص، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلاروسيا: 65 لاجئا أصيبوا نتيجة تصرفات الأمن البولندي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلاروسيا: 65 لاجئا أصيبوا نتيجة تصرفات الأمن البولندي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلاروسيا: 65 لاجئا أصيبوا نتيجة تصرفات الأمن البولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).