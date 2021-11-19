لليوم الثاني توالياً.. الدولار يشهد استقراراً بالأسواق المحلية العراقية - عاجل

2021/11/19 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً بالأسواق المحلية ومحال.



الصيرفات في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر الصرف بحسب محال الصيرفات كان كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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