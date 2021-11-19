العثور على صواريخ جهنمية وقذيفة هاون نمساوي في الانبار

2021/11/19 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من العثور على صواريخ وقذيفة هاون شرق محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فوج الرمادي الثاني باللواء الثاني في حشد محافظة الانبار التابع لهيئة الحشد الشعبي تمكن من العثور على ثلاثة صواريخ جهنمية محلية الصنع وقذيفة مدفع نمساوي في قاطع المسؤولية قرب بناية ناحية حصيبة الشرقية شرق الرمادي".

وأضاف انه "تم رفع القذائف ومعالجتها بشكل آمن".

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