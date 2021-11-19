الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها 26 كليوغراماً في بغداد

2021/11/19 | 12:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها 26 كليوغراماً في بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، أن “بعملية نوعية دقيقة، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من نصب كمائن محكمة في منطقتي الحسينية والغزالية اسفرت عن الاطاحة بشبكة مؤلفة من (5) افراد تعد من اكبر شبكات تجارة المخدرات في العاصمة عقب مداهمة وكرهم والقبض على ثلاثة من المتهمين”.واضاف انه”تم استدراج الناقل الرئيسي لهم من محافظة ميسان والقاء القبض عليه والذي قادت اعترافاته الى اعتقال صاحب المخزن التابع للشبكة”.وتابع انه”تم ضبط بحوزتهم (16) كغم […]

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