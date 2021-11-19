شاهد كيف فاجأت ميغان ماركل الجمهور في أول ظهور لها في برنامج تلفزيوني

2021/11/19 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، الجمهور في برنامج "The Ellen DeGeneres Show" في أول ظهور لها في برنامج حواري تلفزيوني منذ أن أصبحت عضوًا في العائلة المالكة البريطانية.

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