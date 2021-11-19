بريطانيا تتجه لتصنيف

2021/11/19 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الجمعة، بالتقارير التي تتحدث عن اتجاه بريطانيا لتصنيف حماس منظمة إرهابية، وقال في منشور على تويتر "حماس منظمة إرهابية، ببساطة".

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