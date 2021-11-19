انخفاض في درجات الحرارة مع امطار في هذه المناطق

2021/11/19 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة ، فيما اشارت الى تقلبات مناخية تتسبب بأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT نسخة منه، اليوم (19 تشرين الثاني 2021) أن "طقس البلاد ليوم غدا السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في الاقسام الغربية منها وتكون رعديا احيانا، لاتغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم مع تساقط امطار في اماكن متفرقة تكون رعديا احيانا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات،وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع فرصة تساقط الامطار في اماكن متفرقه منها ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في اماكن متعدد منها تكون رعدية، بينما سيكون غائما مع تساقط الامطار متفرقة في المنطقة الشمالية، في حين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار في أماكن متفرقة منها في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة قليلا في جميع مناطق البلاد".

واوضح، أن " الطقس ليوم الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون غائما جزئيا مصحوبا بتساقط امطار متفرقة في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

ولفت الى أن " الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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